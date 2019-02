Un nouveau jeu de combat qui arrive, c'est bien.Un nouveau jeu de combat beau, c'est coolUn nouveau jeu de combat fluide, c'est encore mieux.La seconde démo de Dead or Alive 6 est disponible actuellement sur PS4 et Xbox One et nous permet d'admirer en avant première sa plastique dont la sortie officielle est assez proche.Si le jeu a eu une évolution technique assez timide, la Team Ninja a communiqué sur le fait que le jeu proposait deux mode graphique.Un appelé :, qui met l'accent sur la résolution et peut être quelques shaders suplémentaire.Le second, appelé :, qui ce dernier privilégie les performances en sacrifiant la résolution.J'ai donc pu tester le jeu en terme de framerate et il est vrai que le jeu a quelques soucis dans son mode "graphisme", mais pas que.Voici donc deux vidéo faite maison.La première, quelques extrait avec le mode graphisme activé.-----Testé sur PS4 classique. Je n'ai pas de PS4 Pro ou de One / One XPremièrement, on peut voir que le mode graphisme peut être aussi bien stable qu'instable selon le personnage et la map choisis.En plein combat, avec des chutes à 45fps, c'est pas top et ça peut faire défaut sur l'input dans les matchs compet ou même pour les joueurs exigeant, y compris en ligne.Plus terrible encore, il me semble que c'est ce mode qui est activé par défaut. Ce qui veut dire que les personnes jouant en ligne peuvent poser soucis si les chutes de framerate s'accumule entre les deux joueurs et donc faire un gap de latence en ligne.La contrepartie c'est que le jeu semble tourné en. Je n'ai pas de compteur de pixel, mais cela me semble assez net pour penser que ça l'est.----Vient donc le second mode, le mode Action----C'est largement mieux, beaucoup plus agréable et le sacrifice ne semble pas être trop grand pour profiter du jeu, du moins sur PS4.On peut voir que l'image est globalement capé à 60 images par seconde. Cependant, quelques chutes peuvent venir descendant à 57fps dans le cas extrême en plein combat et peuvent chuter jusqu'à 50fps en cas d'attaquerapproché.La contrepartie de ce mode, c'est que le jeu cette fois-ci à perdu en résolution, passant peut être en, en théorie.Mais, je trouve le jeu beaucoup plus "net" et doux qu'un Tekken 7 par exemple. (Qui lui tourne aussi en 900p sur une PS4 classique). Effet, dirons certains... mais le rendu sur un écran 1080p n'est pas horrible.Le jeu a sans doute un anti-aliasing moins agressif que ceux utilisé avec L'Unreal Engine 4. (T7, SC5). Ce qui est plutôt un bon point.Mais je ne peux pas m’empêcher que le jeu ai quand même un gros problème d'optimisation. L'évolution entre DOA5 est celui-ci est assez timide. (Même si quelques effets de lumières sont sympa). D'autant plus que les premiers retours des autres machines ne semble pas fabuleuse elles non plus. L'optimisation PC est à craindre à mon avis.Les premiers retours donnent ceci :: Pas de différence en terme de framerate entre Action / Graphisme. (Le jeu est locké en 1080p sur les deux mode): Censé être en 4k dans le mode graphisme mais les premiers retours en framerate sont pas glorieuse (certains parlent de 40-35 fps). Cependant, elle dispose bien d'un mode Action, en 1080p. Et c'est la seule version à posséder un HDR.: En mode graphisme, ça semble être aussi en 1080p, on peut donc parier que c'est moins stable que sur PS4 Classique, cependant, le mode Action donne un rendu assez flou en comparaison de la version PS4. On peut tabler sur du 720p dans ce mode.----En espérant que ces couacs techniques soient résolu, dont la sortie est prévu pour le 1er Mars, même si ça semble court.Confirmation que le jeu a de gros soucis de framerate sur Xbox One X en 4kCelle-ci n'est pas de moi.