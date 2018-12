Succubus s'oriente plus sur l'action, avec notamment des armes affectant les stats du joueur, de la pyrokinésie, un arbre de talents et des combats de boss.Ça à l'air plus intéressant que le jeu de base, mais vu la catastrophe d'Agony vaut mieux attendre une grosse baisse de prix.

posted the 12/20/2018 at 11:50 AM by inferusredrum