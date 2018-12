“We are very sorry to announce that Song of Memories will be delayed to 2019. While we had hoped to bring you the game this year, we have seen unexpected development issues that are not related in any way to the platform holders. We are doing our best to bring you the game as early as possible and we will communicate a release date in the new year.”



Pqube viens de communiquer ce jour pour s'excuser pour le retard de son Visual Novel : song Of Memories qui devait sortir initialement fin 2018 en version console sur PS4 et Switch (déjà sortie sur Steam), mais qui ne sortira finalement pas avant 2019, pour ceux qui l'ignore il sera avec les voix Japonaises et les sous titres en Anglais et en Français^^Ma traduction Perso :"Nous sommes désolés d'annoncer que Song Of Memories sera reporté à 2019. Alors que nous espérions vous présenter le jeu cette année, nous avons eu des problèmes de développement inattendus qui n'ont aucun rapport avec les détenteurs des plateformes (Nintendo et Sony). Nous faisons de notre mieux pour vous apporter le jeu le plus tôt possible et nous vous communiquerons une date de sortie dans la nouvelle année."Dans les conversation Tweeter, ils ont cependant admis avoir pour les localisations Anglaise et Française avoir enlevé les âges des personnages, ainsi que de transformer collège en université... Il y a forte a parier que d'autres censures seront présente. Affaire à suivre donc....