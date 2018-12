Prix: 27,99Exclu Discord pour 90 jours après il arrive sur steam.Contenu:-3 Tueurs jouables, chacun avec ses propres capacités et styles de jeu uniques.-4 Classes jouables avec différents rôles : Agression, Médecin, Scout et Technicien.-5 Survivants jouables avec 5000 lignes de dialogue et un système de dialogue innovant qui réagit aux situations de jeu en temps réel.-3 Grandes cartes magnifiquement rendues (avec d'autres cartes gratuites en cours de route !)-Un système d'artisanat amusant et gratifiant12 armes et objets géniaux comme des lance-flammes, des cocktails Molotov, des bâtons de baseball et des bombes thermos.-La musique effrayante et le design sonore donnent vie au monde et vous plongent dans l'autre dimension du Cauchemar.-Support des manettes-Le mode Prédateur, la fonction de changement de jeu où les Tueurs peuvent frayer et se détacher à tout moment, les aidant à se déplacer extrêmement vite, à traquer leur proie et à exécuter l'attaque parfaite.Le contenu gratuit pour 2019:Le cross-play et serveurs dédiés arrive en 2019, les joueurs Discord auront des skins exclusifs gratuitement.Tous les dlc seront gratuits, sauf si il y a des tueurs sous licence ou autres et ça c'est cool.Le jeu arrivera sur ps4 et xbox one plus tard logiquement.