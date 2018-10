Voici quelques infos que ont été données lors du comic de new york sur le jeu:



On y aprend que Dante a 3 armes en plus du "cavalieres" & "Balrog", Kalinna Ann 2, Cerberus de retour avec 3 mode de combats, Ice nunch chunk, Lighting Chain, and Fire Bo.



Cerberus







Cavaliere







Balrog







Il y a aussi un arme un peut "folle" ou Dante n'a qu'un chapeau, il peut le lancer Mario Odyssey style. L'arme est super forte (elle invoque des météores) mais consomme des orbes rouges.

Toutes foit elle en rend beaucoup et cas de victoire...



La description US des armes version éditions spéciales:



http://www.capcom-unity.com/dubindoh/blog/2018/10/06/devil-may-cry-5-deluxe-edition-breakdown



Gerbera P01: Comme gerbera, mais n'a pas de "block" mais un dodge a la place.



Pasta Breaker: vous permet de modifier l'orders des autres "weapon arms" de Nero.



Sweet Surrender: vous heal en combat, mais pas hors combat. Sa casse si vous êtes touché alors qu'il agit, aucun combo spécial.



Cavalier R: a une coup en plus mais perd l'effet "armor" de la version normale.