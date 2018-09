Actualité

Même si certains d'entre nous sont chanceux d'avoir pu poser leurs mains sur l'édition Ultimate physique de FH4 (pour une fois, merci Micromania), voici quelques screens que j'ai pu dénicher par-ci par-là : Instagram, Resetera et compagnie. Si vous en voulez plus, je vous invite à allez voir notamment les pages instagram @forzahubgallery et @sceptreco_gaming ! certaines sont vraiment hallucinantes de réalisme ! voici quelques extraits :----Voilà, rdv le 28 pour les versions Ultimate numériques, et pour les autres (version standard ou Gamepass), ce sera le 2 octobre,Bonne patience