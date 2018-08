Actualité

Salut à tous,



En lançant Forza 7 tout à l'heure, j'ai eu un message à l'écran du menu :



"Week-end Games with gold !

Nous fêtons l'arrivée de Forza 7 dans les Games with gold en offrant 1 million de crédits à tous les joueurs terminant une course. Cela ne dure que ce weekend ! Ne passez pas à côté !"



J'ai pris une photo mais un peu la flemme de la poster. Une annonce imminente d'un 5ème jeu offert ce mois-ci ?