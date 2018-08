Mes très chers sempai!Je vous souhaite la bienvenue dans mon dojo.Le jour tant attendu est enfin arrivé!Oui, souvenez vous le jour ou l'un de vos potes a débarqué tout excité dans votre baraque déclarant qu'il avait trouvé le jeux de salon ultime, aussi vif et precis qu'un VF5 aussi fun qu'un Smash Bros et aussi simple et addictif qu'un mario... et qui s'appelorio Samurai Gunn.Samurai Gunn ? mais qu'est ce que c'est ?-En bref: tu es un samurai avec un gun... normal vous allez me dire mais c'est pas tout! Tu joues en versus de 2 à 4 joueurs et tu te fous sur la gueule dans des arènes type brawler sur des plateformes avec juste un katana et une pétoire style Muramasa de l'ère Edo avec trois balle dedans (en mode pure Sama)-Le but: grosso modo le jeux a deux modes un ou celui qui tue le plus gagne et l'autre ou celui qui meurt le moins gagne, tout le monde a dix vies et les joueurs se bastonnent jusqu'à ce qu'il y est plus qu'un survivant; à la fin du match les points sont comptés déclarant le ou les gagnants, dans ce cas on fini la partie en mode showdown, un ultime affrontement sous le coucher de soleil d'Okinawa, une seul vie, un seul kill un seul gagnant.Ce jeux simple en apparence cache une courbe de progression subtile, la prise en main est instinctive et tellement precise qu'on oublie le coté pixel art, ce jeu est franchement bien calibré, mention special pour les animations fluides et les tracks de bons gout. On saute, on tire, on coupe nerveusement "One slash/shot one kill" C'est la voie du Bushido.Une fois plus à l'aise avec les bases, le jeux laisse entrevoir des petites gimmicks comme les univers destructibles, cache cache, super saut, wall run, renvoyer les coups et les balles avec le katana (et faire des parties de tennis avec hehe)J'ai attendu Samurai Gunn premier du nom qui était initialement annoncé à la sortie de la ps4 mais en vain avec des attentes tel que "t'imagine si ils font un multijoueur online? ce serait dingue,t'imagine si il le sortent sur switch?"Et ils l'on fait ! Avec quelques surprises en plus.Enjoy.Samurai Gunn est prévu pour début 2019 sans plus de precision.Cheers!