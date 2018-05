salutations à tous...je reviens vers vous car j'aurais besoin de 2 ou 3 conseils sur le futur a chat de ma tv 4k.

J'ai donc chois le panasonic ez950 en 55 pouces seulement voila j’hésite maintenant pour le choix de l'endroit ou acheter cette tv..car chez boulanger ils offrent la livraison et l'installation a domicile et sur un autre magasin celui ci en ligne la garantie 5ans est offerte et pour 50e de plus j'ai le remplacement à neuf pendant 5ans ..Par contre ce qui me fait peur c'est la livraison d'une tv de cette taille j'habite en immeuble le livreur va pas monter chez moi et vérifié l’état de la dalle je vais devoir le faire devant lui en bas de l'immeuble pas très pratique mais indispensable pour une tv de ce prix..quels serait vos conseils pour la livraison surtout ..merci