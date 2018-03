Bonjour,



J'envisage de me prendre un écran Oled, 123 cms ou plus.

J'y brancherait ma ps4 pro pour les jeux solo uniquement. Le multi j'ai un autre écran et je suis sur one. Je recherche un écran avec une bonne luminosité HDR sans trop de lag compensation mais surtout une gestion des flous impeccable je ne supporte pas regarder un film avec cette impression de flou. Merci pour votre aide Budget 1500/2000 si coup de cœur