Bonjour à tous peuple de Gamekyo! Comme Goku je vous demande de m'envoyer un peu d'aide et de l'énergie.Pour faire court ma 3DS commence à avoir sa batterie qui flanche, elle est gonflée et ne tiens quasiment plus quand la diode est rouge puis clignotante (5min à tout casser ce qui doit faire juste 1h30 de jeu en tout).Outre le fait que je doive déjà changer le stick (merci Smash Bros), c'est bien la première fois que j'ouvre une console Nintendo pour la réparer (L'expansion Pack de la N64 ne compte pas bien sûr).Donc ma question est simple avez-vous des conseils, adresses pour une bonne nouvelle batterie de 3DS première génération (blue lagoon) qui tienne la route à défaut d'en trouver des officielles.Je vois qu'elle contient à l'intérieur une batterie de 1300mAh mais pas mal de sites en proposent à 2000mAh. Est-ce que ce changement de mAh est à éviter ou ce n'est pas si important en fin de compte?Merci d'avance pour vos réponses.