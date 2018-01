Hello..Si vous aimez les jeux retro sorti sur Spectrum,Amstrad cpc.Voici quelque jeux que j'ai crée ..La plupart sont en Html5,directement jouable depuis votre BrowserEgghead,Horace,Dizzy,Jetset willy, Roland In Time...Bon jeux

Like

Who likes this ?

posted the 01/16/2018 at 12:57 PM by cflamm