Certains le savent, je suis l'auteur du tutoriel pour payer sur le store Russe de la One. Cette astuce permettait (à l'époque) de payer les jeux avec un rabais pouvant aller jusqu'à -50% sur les nouveautés.



A l'heure actuelle, la méthode ne fonctionne plus vraiment et surtout, le store russe n'est plus le meilleur.



C'est pourquoi je vous ai fait un petit tuto pour utiliser la nouvelle méthode qui consiste à payer des cartes cadeaux, puis à payer votre jeu avec votre solde. Et bonne nouvelle : pas besoin d'utiliser de VPN.