En attendant la sortie de Kingdom Come Deliverance, les développeurs de Warhorse Studios nous offrent une longue vidéo de gameplay commentée.



L’occasion d’en apprendre un peu plus au sujet du système de combat du jeu qui permet aux joueurs de choisir entre six directions pour porter leurs coups. De même, les développeurs insistent sur le fait qu’il ne faut pas se précipiter dans Kingdom Come Deliverance, le jeu misant avant tout sur des combats à l’épée réalistes. En sus, le studio nous fait découvrir l’une des missions du jeu et les multiples possibilités qui s’offrent aux joueurs lorsqu’ils accomplissent un objectif. Si bien sûr, vous pouvez gérer les ennemis vous-même, il est également possible d’aller voir votre capitaine afin qu’il envoie une troupe de soldats en renfort. Qui plus est, vous pouvez aussi la jouer discret en attendant que les ennemis se déplacent afin de récolter de précieux indices qui vous mèneront à la prochaine étape de votre mission.







Pour rappel, Kingdom Come Deliverance est attendu pour le 13 février 2018 sur PS4, Xbox One et PC.