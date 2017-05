Voila après des siècles de frustration de jeux de caisse à cause d'un nouvel appart ne se prête pas du tout au volant , J'ai décidé de passer à la caisse et de prendre un Wheel Stand Pro qui permet enfin de jouer posé au jeux de caisse depuis le canapéLa bête *Le stand est hyper stable il bronche pas d'un poil même en faisant le bourrin !totalement ajustable en hauteur et autres angleset surtout plié (avec le tout fixé ) il ne prends rien comme place .Bref vivement GTSport (et PCARS 2 , ET FORZA 7 GTR3...