Bonsoir a tous,Comme indiqué dans le titre, je recherche des conseils pour un casque PC gamer en remplacement de mon actuel Turtle Beach PX22.Les points important sont :- que le son qui sort du casque ne s'entende pas dans le micro du casque- un micro de bonne qualité qui ne gresille pas- si possible (mais vraiment optionnel) qui s'adapte sur les consoles de salon (PS4/XOne)- Avec fil (je ne fais pas confiance au sans fil)- budget entre 100 et 120 eurosmerci

posted the 12/21/2016 at 05:46 PM by rixlos