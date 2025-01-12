Aprés Two Point Museum : Découverte Fantastiques et Two Point : Zooseum, Sega et Two point Studios nous dévoilent le prochain contenu payant de Two Point Museum.
Le Two Point Museum : Arty-Facts recrute actuellement des experts en art pour créer un atelier, réaliser des œuvres originales et faire vivre des émotions à nos visiteurs.
Que trouve-t-on dans le contenu Arty-Facts ?
- Créez un nouveau musée sur l'ancien site industriel d'Undee Docks.
- Recrutez toute une palette d'experts en art, dotés de traits de caractère et d'émotions uniques.
- Suivez le carnet de croquis de Zara, une nouvelle carte d'expédition à travers le comté de Two Point.
- Découvrez plus de 27 expositions artistiques, notamment des œuvres célèbres, des arts du spectacle et des installations artistiques interactives.
- Aménagez un atelier d'art pour créer une infinité d'œuvres originales, des peintures aux sculptures.
- Choisissez un décor industriel qui s'harmonise avec l'ambiance d'Undee, ainsi que des options colorées pour sortir des sentiers battus.
- Des variantes d'articles de boutique de cadeaux abstraites et fabuleuses.
- Donnez un coup de fouet au café avec un nouveau thème Sketch.
- Éclaboussez littéralement de peinture avec plus de 10 papiers peints et plus de 10 revêtements de sol.
- Des éléments utilitaires artistiques au design industriel pour la billetterie, les bancs, les poubelles et bien plus encore !
- Un superbe habillage d'hélicoptère
En tant que nouvel expert en art attitré, vous ne vous contenterez pas de rester planté là l'air pensif (même si cela représente 70 % de votre travail) : vous serez chargé de créer un tout nouveau musée d'art à Undee Docks.
Ce port industriel délabré, situé dans un coin oublié du ministre de la Culture, regorge littéralement de potentiel. Là-bas, vous aurez besoin d’idées, de peinture et d’un espace pour réfléchir, respirer et créer. Aménagez donc un atelier d’art afin de commander des œuvres originales qui susciteront un large éventail d’émotions chez les visiteurs du musée.
Tous les experts en art sont différents ! Le médium artistique que vous choisirez d’explorer, ainsi que l’humeur et les traits de caractère propres à votre expert, auront un impact profond sur l’art que vous créerez ; les possibilités sont infinies.
En plus de confier aux Experts la création d’œuvres originales pour votre nouvelle galerie(um), votre collection bénéficiera d’expéditions à l’ancienne, dans la plus pure tradition. Suivez les traces de Zara à travers le comté en parcourant son carnet de croquis de voyage.
Vous y découvrirez des œuvres célèbres des grands noms de Two Point, de « Two Point Gothic » à « The Persistence of Dairy », et vous enrichirez votre portfolio en constituant une gamme de couleurs pour votre palette, tout en proposant des arts du spectacle et des expériences interactives immersives à vos invités.
Développez votre talent lors d'expéditions inspirantes, d'où vous reviendrez (probablement) avec des idées et des émotions que vous pourrez ensuite retranscrire à travers le support de votre choix, car ces expéditions sont source de découvertes et vous permettent d'enrichir le registre émotionnel de votre Expert. Il vivra toutes les émotions que le comté a à offrir et reviendra ainsi armé de tout ce qu'il faut pour susciter de nouvelles sensations chez vos invités.
Les experts devront faire preuve d'un sens aigu du détail pour que le musée soit à la hauteur des œuvres d'art. Alors, lancez-vous (littéralement) dans la peinture et concevez un musée « à l'encre » incroyable avec une multitude d'objets expressifs, contenant tout ce dont vous avez besoin pour créer un musée d'art de classe mondiale. Des objets industriels (qui ne trahissent pas l'esprit d'Undee) à une décoration colorée qui vous permet de sortir des sentiers battus.
À mesure que vous vous forgez une réputation dans tout le comté, vous ne manquerez pas d’attirer des escrocs spécialisés dans le vol d’œuvres d’art. Vous devrez faire preuve de diligence raisonnable pour distinguer les véritables œuvres d’art des œuvres « quasi-authentiques » que ces escrocs dénichent au fond du parking d’un Roach Burger. Tout grand musée d’art se doit de lutter pour préserver l’intégrité et l’authenticité de sa collection ; la protection de vos croquis doit donc être une priorité absolue, sous peine de les voir finir sur la plateforme Car Bungle.
Les avantages liés à ce poste comprennent principalement un béret gratuit et une prime de risque pour les incidents inévitables, bien que rares, liés à la peinture. Quant au salaire, il est fixé au taux compétitif du secteur, qui repose principalement sur la visibilité.
Two Point Museum: Arty-Facts sortira le 7 mai 2026 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 au prix de 10.99 Euros, et sera bientôt disponible sur Nintendo Switch 2.
- Jeu accessible tout en étant exigeant pour les connaisseurs du genre
- Les 3 jeux c'est 90% , 85% ,92% de reviews positives de la part des joueurs sur Steam pour un total de plus de 50.000 Reviews c'est donc très qualitatif.
- Tu as l'humour de l'époque de Theme Hospital ( un mythe) dans les 3 jeux.
- En plus des contenus payant ( bon sans être fou ) tu as pas mal de contenu gratuit en crossover avec d'autres licence.
- Ils ont réussi a crée une sorte d'ambiance, un truc cosy qui fait que tu kiffe vraiment l'ambiance.
- Lors des évènement de saison, ils mettent pas mal d'objet ce qui te laisse un bon choix de personnalisation ( Sapin de noël, guirlande, citrouille etc … ).
- Pas mal d'article de personnalisation lié a Sega ( logique ) .
- Les jeux sont vendu a leur juste prix aussi, pas d'enculade c'est 40 Euros et basta.
Bref c'est une dinguerie