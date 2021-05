Afin que les capitaines aient un voyage plus riche et une navigation plus stable, la "One Piece Hot Blood Route" sera maintenue et mise à jour de 17 h 00 à 19 h 00 le 6 mai 2021. Elle devrait être suspendue pour maintenance pendant 2 heures (peut être avancée ou reportée selon les conditions réelles. Après), vous ne pourrez pas vous connecter au jeu, veuillez vous en informer et vous déconnecter à l'avance pour éviter des pertes inutiles. Une fois la maintenance terminée, veuillez redémarrer le client du jeu et terminer la mise à jour avant d'entrer dans le jeu pour une meilleure expérience d'aventure. Une fois la maintenance terminée, les rôles créés avant la maintenance recevront une compensation pour suspension de service: Golden Fruit * 200. Veuillez faire attention au courrier et merci pour votre soutien et votre coopération.

Les principales mises à jour de cette maintenance sont les suivantes:

[Optimisation et ajustement]

1. Le nom ultime de "Eagle Eye" Mihawk (SS Grade) est changé de "Deadly Knife Light" à "Black Knife · Aucun".

2. L'effet de la compétence d'amitié de Mr.2 (niveau A) "Critical Strike Swan (Friend)" a été ajusté. À l'origine, cette compétence peut être utilisée pour suivre l'emplacement de la cible verrouillée et l'ajuster pour la mettre en place.

3. Optimiser le bruit des pas à la périphérie de la carte de la ville aux sept eaux et de certaines zones de l'île de Changhuan.

4. Optimiser le son de navigation des navires sur la carte de la Cité des Sept Eaux.

[Corrections de fonction]

1. Correction du problème occasionnel de la capitulation des adversaires et de la décision de notre camp dans l'arène du sang.

2. Corrigez le problème que les jours accumulés dans les réalisations ne correspondent pas aux jours de connexion réels.

3. Corrigez le problème occasionnel selon lequel le partenaire ne peut pas être traîné dans l'interface de sélection lorsqu'il participe à l'arène ou à l'aventure sans fin.

4. Résolvez le problème suivant: lorsque le capitaine de la plate-forme iOS participe à l'aventure sans fin (multijoueur), l'autorisation vocale ne peut pas être désactivée via les paramètres du téléphone.

5. Corrigez le problème que les récompenses affichées dans la boîte au trésor du règlement de la saison sont l'accumulation de tous les rangs précédents, après la mise à jour, les récompenses correctes sont réglées pour les rangs de la saison.

6. Corrigez le problème suivant: une fois que la mission de navigation est actualisée, elle doit être rouverte avant que la mission ne commence à compter.

7. Résolvez le problème selon lequel le statut d'achat d'articles occasionnels dans le magasin personnel de l'alliance n'est pas actualisé.

8. Corrigez le problème que la chasse au trésor occasionnelle ne peut pas être balayée, et cela incite toujours l'opération à être trop fréquente.

9. Résolvez le problème selon lequel l'ennemi peut se libérer lorsque l'attaque ordinaire du fantôme de fumée (niveau S) continue de frapper l'ennemi.

10. Résolvez les problèmes suivants avec Crocodile (niveau SS):

-Après avoir frappé un ennemi avec la compétence "Dry up" au bord de la scène, l'ennemi a une chance de se tenir directement.

-Lorsque vous quittez la zone des sables mouvants de la compétence Upanishad «Tournesol du désert» et que vous y rentrez, les compétences normales ne peuvent pas être remplacées par des compétences améliorées.

Merci encore aux capitaines pour leur amour et leur soutien à "One Piece Passionate Route". Si vous rencontrez des problèmes pendant le jeu ou avez des suggestions de jeux, vous pouvez contacter le service client du jeu et nous aurons quelqu'un pour vous servir.

Le nouveau portail devrai se montrer en fin de semaine prochaine ! Un portail à taux augmenté pour Ace sera de la partie aussi