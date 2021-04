Afin que les capitaines aient un voyage plus riche et une navigation plus stable, la "One Piece Warm Blood Route" sera maintenue et mise à jour de 6h00 à 9h00 le 29 avril 2021. Elle devrait être suspendue pour maintenance pendant 3 heures (peut être avancée ou reportée en fonction du réel après), vous ne pourrez pas vous connecter au jeu, veuillez vous en informer et vous déconnecter à l'avance pour éviter des pertes inutiles. Une fois la maintenance terminée, veuillez redémarrer le client du jeu et terminer la mise à jour avant d'entrer dans le jeu pour une meilleure expérience d'aventure. Une fois la maintenance terminée, les rôles créés avant la maintenance recevront une compensation pour suspension de service: Golden Fruit * 200. Veuillez faire attention au courrier, merci pour votre soutien et votre coopération.

Cette maintenance met principalement à jour le contenu suivant:

[Mise à jour du contenu]

1. Combattez avec l'étiquette des épéistes! L'événement Strongest Swordsman Mihawk débutera à 12h00 le 30 avril. Pour plus de détails, vous pouvez entrer dans le jeu pour voir l'annonce de l'événement une fois la maintenance terminée.

2. "Je vous attends au sommet du monde!" L'événement d'invocation limitée Mihawk (niveau SS) débutera à 12h00 le 30 avril. Pour plus de détails, vous pouvez entrer dans le jeu pour voir l'annonce de l'événement. une fois la maintenance terminée.

3. Le cadeau d'anniversaire de Luffy est sur le point de commencer! À partir de 5h00 le 1er mai, les capitaines peuvent envoyer des souhaits d'anniversaire à Lu Fei sur l'interface de l'événement, partager des bénédictions et recevoir des récompenses.

[Réglage de l'optimisation]

1. Le système ami doit être activé une fois que le capitaine atteint le niveau 10.

2. Optimisez l'affichage de la valeur de santé du partenaire dans la dernière ligne de la liste des partenaires dans le gameplay de Courage to Advance City.

3. Optimisez l'expérience de mise en file d'attente après avoir choisi d'entrer dans le serveur et réduisez la probabilité que le capitaine soit invité à déposer la ligne dans la file d'attente.

4. Cliquez sur l'image de Symphony Fruit dans l'interface du centre commercial pour remonter la recharge de l'équipement correspondant.

Merci encore aux capitaines pour leur amour et leur soutien à "One Piece Passionate Route". Si vous rencontrez des problèmes pendant le jeu ou avez des suggestions de jeux, vous pouvez contacter le service client du jeu et nous aurons quelqu'un pour vous servir.

L'équipe opérationnelle officielle de "One Piece Hot Blood Route"

28 avril 2021