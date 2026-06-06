Annoncé sous l'aile d'Epic Games Publishing, le mystérieux projet derefait parler de lui à l'occasion du Summer Game Fest avec un tout nouveau trailer court mais intense. L'occasion idéale pour découvrir l'ambiance et surtout caler un rendez-vous dans le calendrier.Baptisé, le titre nous plongera dans une atmosphère de science-fiction particulièrement sombre et poisseuse, visiblement teintée d'action et d'horreur industrielle. Éveillé pour "mettre fin à l'abysse", le protagoniste équipé d'une combinaison lourde devra s'enfoncer dans des complexes souterrains et lugubres, armé pour faire face à des créatures mutantes et autres monstruosités biomécaniques qui rôdent dans la pénombre. Le titre semble miser sur une ambiance claustrophobique appuyée par des jeux de lumière soignés, le tout propulsé par l'Unreal Engine.L'attente ne sera pas particulièrement longue puisqueest officiellement annoncé pour le. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et le jeu est attendu sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.