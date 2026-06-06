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End of Abyss
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name : End of Abyss
platform : PC
editor : Epic Games
developer : Section 9 Interactive
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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End of Abyss s'offre un trailer et une date
Annoncé sous l'aile d'Epic Games Publishing, le mystérieux projet de Section 9 Interactive refait parler de lui à l'occasion du Summer Game Fest avec un tout nouveau trailer court mais intense. L'occasion idéale pour découvrir l'ambiance et surtout caler un rendez-vous dans le calendrier.

Baptisé End of Abyss , le titre nous plongera dans une atmosphère de science-fiction particulièrement sombre et poisseuse, visiblement teintée d'action et d'horreur industrielle. Éveillé pour "mettre fin à l'abysse", le protagoniste équipé d'une combinaison lourde devra s'enfoncer dans des complexes souterrains et lugubres, armé pour faire face à des créatures mutantes et autres monstruosités biomécaniques qui rôdent dans la pénombre. Le titre semble miser sur une ambiance claustrophobique appuyée par des jeux de lumière soignés, le tout propulsé par l'Unreal Engine.

L'attente ne sera pas particulièrement longue puisque End of Abyss est officiellement annoncé pour le 1er octobre 2026 . Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et le jeu est attendu sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Summer Game Fest
    tags : end of abyss
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    posted the 06/06/2026 at 01:58 AM by protos
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