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Parodie Sims . Pixel Life 3
Il n y a pas que Quentin Dupieux qui a fait un film se passant dans un jeu vidéo...

Pixel Life épisode 3 est disponible ! (parodie essentiellement les sims) (après deux mois de travail)

    tags : pc animation sims 2000
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    posted the 05/20/2026 at 01:50 PM by duckretro
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