Destiny Rising est sorti hier dans le plus grand des calmes, et pourtant, le jeu "complet" sur mobile et PC (via émulateur officiel) attire beaucoup de fans de la licence, sans compter qu’il n’a aucune pub, ce qui est rare de nos jours.



Aux manettes, il y a NetEase Games avec Bungie. Ils font également des collaborations avec des créateurs français, comme ici INFINITY AREA, en offrant des codes en jeu. Ils dévoilent aussi un programme de créateurs avec 5000 $ à la clé ! (https://act.neteasegames.com/activity/3sSW2P)



Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=ycIqC6-4Bl8



Site officiel : https://www.playdestinyrising.com/



Seul hic pas de VF, mais d'aprés la source, c'est au programme !

INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/destiny-rising-en-passe-de-devenir-le-meilleur-jeu-mobile-en-2025