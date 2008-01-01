profile
grazou
grazou
grazou > blog
Destiny Rising, un jeu complet gratuit de folie
Destiny Rising est sorti hier dans le plus grand des calmes, et pourtant, le jeu "complet" sur mobile et PC (via émulateur officiel) attire beaucoup de fans de la licence, sans compter qu’il n’a aucune pub, ce qui est rare de nos jours.

Aux manettes, il y a NetEase Games avec Bungie. Ils font également des collaborations avec des créateurs français, comme ici INFINITY AREA, en offrant des codes en jeu. Ils dévoilent aussi un programme de créateurs avec 5000 $ à la clé ! (https://act.neteasegames.com/activity/3sSW2P)

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=ycIqC6-4Bl8

Site officiel : https://www.playdestinyrising.com/

Seul hic pas de VF, mais d'aprés la source, c'est au programme !
INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/destiny-rising-en-passe-de-devenir-le-meilleur-jeu-mobile-en-2025
    tags : destiny destiny rising
    posted the 08/29/2025 at 05:22 AM by grazou
    comments (0)
