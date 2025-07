Bonjour, petite question, depuis l’introduction du Game Share sur Switch, je n’arrive plus à jouer à deux à Mario kart live Home circuit.

J’ai une Switch Oled, une Switch lite pour mon fils et un compte Nintendo.



J’avais téléchargé l’appli Home Circuit sur chaque console et il n’y avait pas de problème, on pouvait jouer simultanément.



Maintenant, qu’il y’a le Game Share, je peux plus utiliser le jeu sur les deux consoles en même temps…



Bref, comment faire pour jouer à deux à Mario Kart live home circuit avec un seul compte Nintendo



Par avance, merci, j’espère avoir été clair ^^