Très intéressant. Le jeu a l'air vraiment bon et ambitieux, après l'excellent Remake de Silent Hill 2 j'ai vraiment hâte de découvrir leur prochain jeu.Des inspirations de Films (The Thing etc...).Des inspirations de Jeux ( Dead Space, Dark Souls, Resident Evil etc...).Des gens passionnés.Une mécanique unique pour le jeu.Bref ça donne bien envie tout ça.

posted the 05/15/2025 at 11:20 PM by kujotaro