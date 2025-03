Bonjour tout le monde,Il ya 15 jours , je vous présentais ma nouvelle chaîne : Je suis trop.... avec un épisode centré sur Zelda .Et puis aujourd'hui l'épisode tourne autour de l'un des meilleurs manga au monde (à mes yeux) , Hajime no Ippo.Comme la dernière fois,n'hésitez pas sur les retours,ils sont précieux pour moi.Merci encore à toutes et à tous et bon visionnage.