Bien qu'on en parle souvent,le JV n'est activité récréative, aussi en plus de vous souhaiter bonne année et meilleurs vœux et de d'introduire dans ce court message,des mots ,type " quelle sont vos souhaits en tant que gamer pour l'année prochaine" ,je préfère me permettre de vous dire ,"j'espère que vous serez encore là toujours de manière positive,l'année prochaine, malgré les difficultés du pays.l'actualite mondial,jen profite pour souhaiter même si ils ont pas le cœur a sa , bonne année au cousin mahorais malgré la crise qu'il subissent.

Quand a vous bonne santé et meilleurs vœux à l'année prochaine