Salut,Article temporaire juste pour savoir si certain(e)s d'entre vous (ou meme vos proches) ont pour mutuelle de santé qui s'appelle Zenioo et siils en sont satisfaits svp?J'ai une personne dans ma famille qui a souscrit chez eux mais après un rapide coup d'oeil sur le net, les avis sont pas top....Merci pour vos retoursCiao

posted the 12/12/2024 at 12:42 PM by byakuyatybw