Bonjour à tous;Fans de mangas et plus spécialement de Hokuto no Ken et de Mister Ajikko (le petit chef) pour le côté humour , ce manga est fait pour vous!!!!Certains connaissent sans doute déjà, mais pour ma part c'est une découverte très récente.Comment se servir du Hokuto Shinken dans la vraie vie...??? Ce manga atypique et très au fait de l'histoire de Hokuto no Ken propose sa réponse, qui en réalité coule de source....