Bonjour tout le mondeAlors voilà je ne sais pas où poser cette question, mais je me demandais;pour ceux qui ont fait smt5:vengeance; après avoir choisi au début la voie de la vengeance, est-on du coup obligé de prendre la nouvelle forme du heros?Je souhaite faire le jeu via cette voie mais garder le nahobino de base, que je trouve infiniment plus stylé que le nouveau... donc si quelqu'un sait...Bref, merci en tout les cas de m'avoir lu