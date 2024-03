Belle surprise du jour, le label Wayo Records annonce un album officiel de piano Xenosaga Episode I, composé par l'illustre Yasunori Mitsuda et arrangé par des pointures du milieu comme Hiroyuki Nakayama.Le tout interprété par Benyamin Nuss (connu notamment pour être le pianiste des tournées Final Fantasy)Au programme, du CD, du vinyle, et même une boîte à musique Kokoro, sur laquelle il sera difficile de ne pas craquer...ça se passe ici:Coincidence, un monolithe géant serait apparu récemment au Pays de Galles...Est-ce un signe du retour prochain de la licence en remaster ?!(l'espoir fait vivre..)

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2024 at 05:17 PM by xenofire