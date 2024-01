Bonjour a tous, j'espère que vous allez bien.

Je viens de me mettre a faire quelques streams sur Twitch. Via le pc j'ai aucuns soucis seulement des que je me met sur la Xbox séries s j'ai un buzz sonore qui retentit. Et impossible de trouver une solution a se probleme. Mon fils qui a la Xbox one c'est pareil et même pire c'est juste inaudible, moi ça passe mais j'imagine qu'un spectateur lambda ne s'en accommodera pas. Vous auriez des solutions ? Appart acheter l'adaptateur pour casque stéréo ( je suis meme pas sûr que ça règle mon problème en vrai )