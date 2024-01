Alors je sais pas si c'est une prequel,ou autre chose sur l'univers de one pièce ,j'ai cru avoir compris que c'était un espèce de prototype qui a été pensée avant one pièce.bref c'est disponible je mate ça .dites moi vous ce que vous en avez penser

Like

Who likes this ?

posted the 01/21/2024 at 07:58 PM by elicetheworld