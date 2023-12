Je connaissais pas je viens de découvrir la série preacher sur Netflix disponible dans son intégralité de quatre saisons j'ai vraiment adoré la série, et je dirais même que c'est culte sur 20 les personnages sont attachants, je ne connaissais pas les acteurs mais j'ai vraiment apprécié le jeu de rôle, c'est gore c'est marrant c'est bien rythmé c'est vraiment agréable même visuellement on dirait pas une série de 2016. C'est également un blasphème à la religion catholique lol. Ça doit être pour ça qu'ils ont annulé à partir de la 4e saison lol. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série pour ceux qui connaissent pas c'est le moment de découvrir pour ceux qui connaissent c'est déjà de la de la remater a nouveau. PS pardonne-moi mon dieu d'avoir kiffé cette série blasphématoire

posted the 12/05/2023 at 03:20 PM by elicetheworld