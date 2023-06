Bonsoir je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce bug car en l'état le sav n'a toujours pas résolu mon problème :



Mon abonnement ultimate était arrivé à échéance donc j'ai pris 2 ans de gold que j'ai ensuite converti en ultimate pour 12,99€. Le problème c'est que désormais je n'ai plus accès aux avantages du gold comme les jeux offerts et les réductions. Ca me demande de m'abonner au gold (?!)



Quelqu'un a deja eu un problème comme ca ? Merci par avance