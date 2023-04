Salut les gars



Bon j'ai finalement eu de la chance et j'ai refais mon build



J'ai up en Ryzen 7 7700x

MSI B650p pro

Kingston fury beast 5600 2*8



4k 60fps stable pas de bruit (presque j'y travaille, je test du be quiet pour voir et ... C'est mieux)



Bref.



J'ai choppé ce matin 2*8 en plus



Et la dès que je les branche j'ai un crash après 10 min. Et la carte mère me ponds sa led orange



Il reconnaît bien les LEDs sur le premier boot

Mais après ça part en couille



J'appel LDC demain pour voir si une tuiles



Sinon je passerais sur des corsaire 2*16 dédié AMD mais si je peux évite d'avoir a vendre mes 4*8 ça m'arrangerais



Merci !!