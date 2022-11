Vidéos - VOD

Après bientôt 4 ans et 1 épisode par année, la Dark Pictures Anthology de Supermassive Games sort enfin l'épilogue de cette première saison.Une 2ème est prévue d'ailleurs, comprenant 5 titres annoncés récemment, et promet aux fans de jeux horrifiques de nouveaux scénarios pleins de nouveautés.Dans cette vidéo nous allons découvrir le début du jeu (attention SPOILERS), mais également un petit unboxing de la version bundle, comprenant les épisodes 3 et 4, que j'ai pu me procurer.Les 2 jeux en versions physiques et des petits goodies pour faire plaisir, le tout, à environ une cinquantaine d'euros. Un bien bel objet.Après un Man Of Medan assez décevant et un Little Hope fort sympathique, qu'en est il de ce 4ème épisode?Aura-t-on droit à un vrai titre à l'ambiance terriblement angoissante ou pétard mouillé blindé de screamers sans queue ni tête?Bref nous allons le découvrir ensemble... Bon visionnage