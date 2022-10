Bonjour Gamkyo ^^



J’aurais besoin de votre avis concernant deux TV que je souhaite acheter mais je sais pas quelle choisir.



Je veux pas mettre plus 700€ (allez grand maxi 800€).



Je possède déjà la magnifique LG Cx dans mon salon mais j’aurais besoin d’une TV pour mes enfants (et moi même) dans la salle de jeux.



Je suis donc partagé entre la HISENSE QLED 55U8 et la TLC 55C731 qui font apparemment un bon taf niveau TV gaming.

Si vous avez d’autres modèles à me proposer je suis biensur prenant ^^



Merci d’avance ^^