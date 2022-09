Pour les intéressés une série de ciné-concert devrait avoir lieu un peu partout en France en 2023 .Au programme musique symphonique des séries dragon ball , Z et super ( GT ??) interprété par le Sinfonia Pop Orchestra en Version Originale Japonaise intégrale.Ça peut être pas mal si c'est de cette qualité...

posted the 09/02/2022 at 02:55 PM by ktraxxx