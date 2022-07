Règles :-uniquement les jeux PS4, Xbox one et Switch-Pas de remake (même Resident Evil Evil 2, Yakuza Kiwami 2 et Final Fantasy 7)-Pas de cross gen PS5 (pas de Cyberpunk 2077 par ex)-1 seul jeu par série (hormi FF XIV et XV, pour raison évidente)On commence par 5 shooters qui ont marqué la génération mais qui perso m'ont laissé indifférent100 Fortnite99 PUBG98 CoD : Warzone97 Rambow Six Siege96 Battlefield 1On poursuit avec 20 valeurs sures, beaucoup de suites, des triples A de moins en moins originaux, mais qui malgré tout ont bien rythmé cette génération.95 Final Fantasy XV94 Destiny 293 Assassin's Creed Odyssey92 Watch Dogs Legion91 Shadow of Mordor90 Batman Arkham Knight89 Jedi : Fallen Order88 Metro Exodus87 Fallout 486 Deus Ex : Mankind Divided85 Devil May Cry V84 Rise of the Tomb Raider83 Hitman 282 Gears 581 Dishonored 280 Monster Hunter World79 Dragon Age Inquisition78 Dark Souls 377 Kingdom Heart III76 Valkyria Chronicles 4On poursuit avec 5 aventures narratives, un genre qui a explosé cette génération.75 Tales from the Borderlands74 Detroit73 Until Dawn72 What remains of Edith Finch71 Life is StrangePlace maintenant à 15 jeux indé, les seuls qui arrivent à nous faire vivre encore des aventures un peu différentes70 Beat Saber69 Super Hot68 Towerfall67 Return of the Obra Din66 Soma65 Hotline Miami 264 Dead Cells63 Spelunky 262 13 sentinels61 No Man's Sky60 Stardew Valley59 Divinity: Original Sin 258 Shovel Knight57 Talos Principle56 Disco ElysiumLa suite du classement avec 15 nouvelles licences qui ont fait du bien.55 Sekiro54 Ni Oh53 Judgment52 Immortals : Phenyx Rising51 Sunset Overdrive50 Sea of Thieves49 Tearaway48 Spider-Man47 Horizon46 Ghost of Tsushima45 Control44 Hellblade43 Alien Isolation42 The Evil Within41 DreamsLa suite des jeux indépendant qui m'ont marqué. A partir d'ici, tout le monde se doit de les avoir essayés au moins une fois!40 The Witness39 Subnautica38 The Outer Wild37 Hollow Knight36 Celeste35 Inside34 Cuphead33 Ori and the will of whisps32 Undertale31 HadèsEnsuite, voici les 5 seuls jeux de sport/combat/bagnole que j'ai vraiment apprécié sur cette gen.30 Mortal Kombat XI29 Dragon Ball FighterZ28 Super Smash Bross27 Forza Horizon 426 Rocket LeagueEt on termine par les 25 meilleurs jeux de la génération selon moi :25 Overwatch24 Titanfall 223 Wolfenstein 222 Prey21 Doom Eternals20 Final Fantasy XIV19 Ys VIII18 Xenoblade Chronicles 217 Dragon Quest XI16 Gravity Ruch 215 Silent Hill P.T.14 Resident Evil VII13 The Last Guardian12 Super Mario Odyssey11 Bayonetta 210 Metal Gear Solid V9 Red Dead Redemption 28 Uncharted 47 Bloodborne6 Nier Automata5 Persona 5 Royal4 The Witcher 33 The Last of Us II2 God of War1 Zelda Breath of the WildAlors, j'en ai oublié ?