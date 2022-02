, la douzième réalisation de Christopher Nolan, s'offre encore cinq nouvelles têtes pour son casting déjà bien étoffé.Il y a dix jours, Dane DeHaan, connu pour avoir joué Harry Osborn dans, ou encore Valérian dans, a rejoint Oppenheimer pour un rôle inconnu. Puis il y a quelques jours, c'est Jack Quaid, vu dans la sérieet dans le dernierqui a été ajouté au casting pour un rôle également inconnu. Il était tellement heureux qu'il a retweeté la nouvelle.Puis Matthew Modine, qui a déjà joué pour Christopher Nolan dans, s'est ajouté à cette liste. Et enfin, ce sont les acteurs Dylan Arnold et Olli Haaskivi qui ont rejoint la distribution. Le premier, vu dans, va jouer le petit frère d'Oppenheimer, Frank Oppenheimer. Le rôle d'Olli Haaskivi, vu dans les sérieset, n'est pas encore connu.Le tournage d'commencera le 23 février prochain, à Albuquerque.

