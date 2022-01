Bonjour à tous et bonne année tout d’abord ^^Je souhaite m’acheter un disque dur externe pour une Ps4 pro mais le problème c’est qu’il y en a des millions et à des prix complètement différents et je sais pas trop quoi choisir et si c’est compatible avec la console ou pas ^^’Je pense qu’un disque de 2t ferra, pour l’instant, l’affaire et j’espère ne pas dépasser les aussi 80€Si vous avez des suggestions je suis preneurMerci d’avance à vous