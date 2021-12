Hello la communauté, Je découvre B4B ce week-end et je cherche des coéquipiers . Pour jouer en vétéran, il vaut mieux se parler sinon c'est très difficile Ambiance bonne humeur , pas de -20 ans svp (j'ai rien contre les jeunes mais j'en ai 34, je préfère jouer avec des personnes de mon âge) profil PSN: tolink_rebirth A bientôt

posted the 12/19/2021 at 02:09 PM by tolink