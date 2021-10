Bonjour, J'ai vu dans une vidéo (il y a quelques mois) de AOE 4 avec une mention xCloud en fin de vidéo, mais depuis plus aucune nouvelles de cette fonction. J'ai un PC bureautique sans carte graphique et donc pas la possibilité de jouer en local... J'ai donc pris 1 mois d'essai au GamePass ultimate à 12.99€ / mois pour tester et là mystère impossible de jouer en cloud gaming... Je ne trouve pas AOE 4 dans la liste des jeux disponible... Avez-vous le même souci ? Avez-vous des infos ? Merci à vous.

posted the 10/30/2021 at 09:02 AM by shadowmarshal