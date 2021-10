Alors j'ai failli faire un titre "putaclic" type " SH enfin le retour de James Sunderland" mais en tant qu'uber fan, on me ferait ça, je l'aurais mauvaise !Donc le 26/10 arrive dans DBD une skin de James Sunderland pour Cheryl Mason au pris de 1485 Cellule d'ora (15 euros environ quoi). La skin change bien sûr apparence et voix. En bon pigeo..euh fan.. je craque direct !

posted the 10/24/2021 at 07:08 AM by zevoodoo