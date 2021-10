Le douzième film de Christopher Nolan a maintenant un titre officiel :. Cillian Murphy est également confirmé dans le rôle de J. Robert Oppenheimer, "le père de la bombe atomique". Et nous avons également une date de sortie, tout du moins aux États-Unis : le 21 juillet 2023. Les sorties françaises se faisant normalement le mercredi, il se pourrait que le film sorte le 19 juillet 2023 dans nos contrées.Deadline décrit le film comme un thriller épique qui pousse le public dans le paradoxe haletant d'un homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde dans le but de le sauver. Il est basé sur le livre (jamais sorti en France), vainqueur du prix Pulitzer 2006,par Kai Bird et Martin J. Sherwin qui est malheureusement décédé cette semaine.Comme nous l'avons appris précédemment, c'est Universal Pictures qui distribueradans le monde. Il sera écrit, réalisé et produit par Christopher Nolan, et également produit par Emma Thomas et Charles Roven, déjà producteur de la trilogie Dark Knight. Le réalisateur retrouvera également Hoyte Van Hoytema comme directeur de la photographie, Jennifer Lame au montage et Ludwig Göransson pour la bande originale.Le tournage commencera début 2022 en IMAX 65 mm et 65 mm.