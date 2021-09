Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils pour une pièce gaming qui a de la résonance quand je branche mon home cinéma ou tout simplement ma tv .



Je voudrais donc soit acheter des mousses acoustiques sur Amazon ou autres sites comme thorsman qui propose les 18 panneaux de mousse de 1metre sur 50cm et 4cm d'épaisseur ce qui isolerais bien je pense..

Seulement je ne sais pas si cela serais moins cher et plus rentable de fabriquer des panneaux acoustique avec de la laine de coton du tissus ect..



Si quelqu'un a déjà fait l’expérience de l'isolation acoustique d'une pièce gaming et aurait des conseils.merci