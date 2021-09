Holà,Je profite de mon très modeste blog ici pour vous annoncer la sortie de notre nouveau sitefondé avec quelques amoureux du cinéma et du jeu vidéo. Pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à venir jeter un œil. Vous pouvez également commenter nos articles sans compte ! Ca fait un moment qu'on voulait être indépendant et réaliser notre site de A à Z. C'est chose faite !^^On y teste des supports physiques de films. On écrit des critiques où on essaie également de mettre en avant les OST des créateurs. Et on compte bien couvrir de nombreux salons de JV comme de ciné avec on l'espère la suspension de la pandémie... On est friand d'interviews, podcasts, etc.Ca tombe bien, je reviens tout juste de Bruxelles pour le BRIFF, je poursuis actuellement à Paris pour l'Etrange Festival et je conclurai cette jolie boucle cinéphile par le festival fantastique à Strasbourg. On compte investir les salons de ciné / JV cette année où nous sommes accrédités.Le site est tout juste sorti en juillet mais c'est vraiment maintenant qu'on accélère la bécane avec la fin des vacances.Notreflambant neuf :https://www.movieandgame.fr/Tous les articleshttps://www.movieandgame.fr/category/films/Tous les articleshttps://www.movieandgame.fr/category/jeux-video/Toutes leshttps://www.movieandgame.fr/category/emissions/interviews/avec nos vilaines trognes réalisées par un graphiste et tatoueur du nom d'Email Noir :https://www.movieandgame.fr/equipe/Notre jeunequi ne demande qu'à rencontrer des abonnés :^^https://www.youtube.com/channel/UCeM-LxmnzEwVjPMAVjR2mYgComme on est amateurs et donc actuellement bénévoles,Critères requis :- une- Et bien entendu beaucoup de- (OPTIONNEL : compétences en montage vidéo, voire le top du top pour filmer)On a de chouettes articles et interviews de réalisateurs qui arrivent encore les prochaines semaines après celles de Delépine et Benchetrit.Celles-ci ont été filmées par un professionnel et c'est ce qu'on aimerait viser à terme, même si c'est un métier à part entière !Qui dit bénévolat dit pas de pression sur la quantité d'articles à produire, même si évidemment on apprécierait que la personne soit motivée ! En retour, on sollicite parfois des codes pour les jeux qui sortent ou accréditations pour les contributeurs qui nous aident ! N'hésitez pas à me contacter en MP si vous êtes intéressés ou en message de ce post.N'hésitez pas à faire tourner !Bonne journée.