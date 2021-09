Nouveau trailer de gameplay pour le portage console d'Insurgency Sandstorm :

[video]https://www.youtube.com/watch?v=xrqenO-9fuw&ab_channel=FocusEntertainment[/video]



Pour rappel le jeu est prévu sur les écosystèmes Playstation et Xbox le 29 septembre 2021.



Un FPS qui espérons le trouvera sa place parmi les poids lourds du genre qui occupent une place importante sur les consoles de salon.



Hâte de pouvoir poser les mains sur le jeu ! Une alternative plus que séduisante à COD ou BF en attendant Hell Let Loose ou (pour rêver un peu) Squad.....



Pour ceux qui ont eu la chance d'être sélectionnés pour la bêta je veux bien votre avis manette en main !

N'ayant pas pu y jouer sur PC faute de config, je n'ai pu me faire les mains que sur le premier Insurgency qui était déjà sacrément bon à l'époque...

Focus Home - https://www.focus-entmt.com/en-us/games/insurgency-sandstorm