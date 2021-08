Les amis depuis le 11 août à 15h la sortie de la beta de windjammers 2 en publique fut Cependant je vois pas du tout comment la récupérer Je suis sur ps5 je vais dans store, je tape beta et elle n'est pas là Quelqu'un a trouvé comment se la procurer ? Merci d'avance

posted the 08/11/2021 at 07:27 PM by libanais