Dessin

Normalement j'accompagne ma nièce à la Japan Expo tous les ans. Covid oblige, j'ai décidé de l'amener à République pour visite la boutique Tsume et la boutique Manga Story. Je suis sur le cul de la qualité (ainsi que le prix) des figurines. Elles sont juste dingues.Comme d'habitude, j'en profite pour poster mes dessins. Le second dessin est pour un projet de gravure avec de la résine époxy. Je mets un exemple d'une de mes sculptures sur bois pour vous donner une idée du résultat final.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me suivre sur instagram.Peace